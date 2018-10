40 groszy podwyżki i nierealne normy. Pracownicy IKEI narzekają na warunki pracy

- Pracowałem w kilku lokalizacjach i widzę, że od kilku lat podejście do pracownika bardzo się zmieniło - opowiada jeden z pracowników sieci. Prosi o zachowanie anonimowości. - Odkąd IKEA się podzieliła i za dostawy i koncept odpowiada jedna spółka, a za sprzedaż druga, dochodzi do takich absurdów, że sklepy muszą być rentowne, a jednocześnie mają obowiązek przyjąć wszystko, co narzuci im "global". Więc zaczęło się cięcie kosztów i dokręcanie śruby.