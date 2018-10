Kolej+ za dziesiątki mld zł. Rusza nowy rządowy program

Fot. pixabay/ CC0 Public Domain Premier Morawiecki ogłosił nowy rządowy program - Kolej+

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił nowy rządowy program Kolej+. Ma usprawnić komunikację pasażerską na poziomie międzyregionalnym poprzez inwestycje, organizację przewozów i ochronę infrastruktury kolejowej. Program w pierwszej fazie pochłonie kilka miliardów złotych, w późniejszych – dziesiątki.

Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego program Kolej+ to „fundament Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

- Przez wiele lat lokalne połączenia kolejowe były zaniedbywane. Bardzo wiele z nich zlikwidowano. Nazwaliśmy ten program Kolej+. Chcemy nie tylko łączyć duże ośrodki, ale i mniejsze - mówił premier podczas ogłaszania programu.

Program Kolej+ zakłada 3 komponenty, tj. inwestycyjny, organizacji przewozów i chroniący infrastrukturę kolejową przed likwidacją. Zadania zostały podzielone na koszyki:

Koszyk 1: modernizacje istniejących linii, na których prowadzi się ruch pociągów.

modernizacje istniejących linii, na których prowadzi się ruch pociągów.

Koszyk 2: modernizacje linii o znacznych ograniczeniach w prowadzeniu ruchu pociągów.

modernizacje linii o znacznych ograniczeniach w prowadzeniu ruchu pociągów.

Koszyk 3: kompleksowa odbudowa zamkniętych linii.

kompleksowa odbudowa zamkniętych linii.

Koszyk 4: budowa nowych linii.

Kolej+ programem wieloletnim

Programem na początku objętych zostanie 21 odcinków kolejowych. Wstępna faza będzie kosztowała kilka mld zł, a w dłuższej perspektywie może to być "wiele dziesiątków miliardów".



- Tworzymy cały program, który ma objąć miasta wielkości powyżej 10 tys. mieszkańców, z których mają być połączenia do większych ośrodków. Tak, by cała ta sieć komunikacyjna kierowała się swojego rodzaju logiką i jednocześnie tworzyła jednolity ruszt komunikacyjny z punktu widzenia zdolności mieszkańców poszczególnych regionów do poruszania się po terytorium naszego kraju - mówił premier Mateusz Morawiecki w Jasienicy Mazowieckiej.

Czytaj także: Więcej za bilety kolejowe. Wszystko przez drożejący prąd

Premier dodał, że w ciągu ostatnich 30 lat liczba torów kolejowych spadła z ok. 30 tys. km do ok. 20 tys. km.



- Podejmujemy się programu, który ma to niekorzystne zjawisko odwrócić. To jest moment przełomowy, punkt zwrotny, od którego będziemy odtwarzali połączenia kolejowe - powiedział.



- Po wielu latach zwijania torów kolejowych chcemy zatrzymać tę falę - zaznaczył Morawiecki.

Zobacz też: Premier ogłasza program Kolej+

Na prezentacji programu Kolej+ obecny był też minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Zapewnił, że kierowany przez niego resort przygotował już rozwiązania, które poprawią kolejową komunikację pomiędzy sąsiadującymi województwami.

Zdaniem Adamczyka przewoźnicy kolejowi, którzy operują w jednym województwie, będą mogli dojeżdżać do stacji węzłowych w sąsiednich dzielnicach, a nie - tak jak jest obecnie - dojeżdżać tylko do pierwszej stacji za granicą regionu. Co – jego zdaniem – ułatwi poruszanie się do pracy, w sprawach życiowych zwykłych Polaków.



- Proponujemy trwałe rozwiązania, które pozwolą i wręcz nakażą przewoźnikom wykonywanie połączeń w ramach sieci wojewódzkich, do węzłowych ośrodków w sąsiednich województwach. Tak, by tam można było przesiąść się na kolejny pociąg, i aby podróż była przede wszystkim efektywna - powiedział minister Adamczyk, cytowany przez PAP. Jak dodał, jego resort przygotował projekty ustaw i zmian w ustawach już istniejących.

Jak powiedział PAP wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, program Kolej+ poprawi dostęp do kolei, tam gdzie tory są tak zdewastowane, że pociągi jadą z małą prędkością.

- W takich przypadkach czyni je to niekonkurencyjne wobec transportu samochodowego – stwierdził Bittel.

Czytaj także: Ile warte są Polskie Koleje Linowe. "350-400 mln zł"

Jak podało ministerstwo, propozycja przywracania, poprawiania czy też budowania nowych linii kolejowych dotyczy obecnie 20 miejscowości: Myślenice, Jastrzębie Zdrój, Krapkowice, Bielawa, Złotoryja, Krosno Odrzańskie, Śrem, Gostyń, Turek, Żnin, Świecie i Chełmno, Busko Zdrój, Końskie, Konstancin-Jeziorna, Łomża, Ostrów Mazowiecka, Sokołów Podlaski, Włodawa, Zamość. Jak podkreślił wiceminister, "katalog jest otwarty, a lista jest propozycją".



Bittel podkreślił, że jeden z elementów programu organizacji przewozów będzie dotyczył tzw. styków województw.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl