Od 1 listopada wzrosną zasiłki. Dla kogo i o ile?

Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, wzrośnie on do 184,42 zł. Kolejna podwyżka do 215,84 zł będzie obowiązywać od 1 listopada 2019 r.

Zasiłki dzielą się na stały, okresowy oraz celowy. Stały należy się osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku, czyli tym, które mają już prawo do emerytury, lub całkowicie niezdolnym do pracy z tytułu niepełnosprawności. Wysokość zasiłku to różnica między kryterium dochodowym a dochodem. Zasiłek nie może być niższy niż 30 zł miesięcznie i wyższy niż 645 zł.