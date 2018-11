PO żąda wstrzymania prac nad ustawą o przejmowaniu banków

- Składamy wniosek o wstrzymanie prac w Senacie przynajmniej do czasu złożenia wyjaśnień przez premiera i ministra sprawiedliwości - sprecyzował Sławomir Neumann, przewodniczący klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. - To nie jest moment żeby procedować tę ustawę w trybie pilnym, ta ustawa jest wprowadzana w ramach zemsty - ocenił.

Decyzja administracyjna KNF

Przypomnijmy, że 7 listopada do prokuratury trafiło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, jakiego miał dopuścić się były już szef KNF Marek Chrzanowski. Dzień później do sejmowej komisji finansów publicznych trafiła nowelizacja ustawy o bankach, która nadaje Komisji Nadzoru Finansowego uprawnienia do tego, by nakazać jednemu bankowi przejęcie innego.