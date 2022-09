Widmo braku towarów rozpościera się nad Europą. Komisja Europejska ma plan

Lider Batman 23 min. temu zgłoś do moderacji 15 0 Odpowiedz

No to czas już się zwijać z tego kołchozu, już kiedyś ruskie nam mówili co mamy produkować , a czego nie. Wpędziło to nasz kraj w nędzę gospodarczą i zastój przedsiębiorczości na dziesiątki lat. Polska nie mogła się rozwijać szybciej jak ZSRR , a wszystkie nowości technologiczne musiała najpierw przekazać do akceptacji rosyjskim specom od wszystkiego, zwłaszcza od hamowania rozwoju w okupowanych państwach. Dość już przecierpiała Polska by znowu wpaść w taki nakazowy układ. Znając życie to cała Europa będzie musiała produkować to czego będzie brakować Niemcom i Francuzom, a potrzeby pomniejszych państw będą rzeczą do uznania przez Niemcy i Francję. Polska powinna wzorem Wielkiej Brytanii podziękować takiej UE i zacząć samodzielnie rozwijać się w porozumieniu z Japonią , Koreą Południową , Australią i USA.