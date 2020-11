Wojas podpisał kontrakt z NATO. Żołnierze sojuszu polskie buty założą w 2021 r.

Łączna wartość kontraktu wynosi 6,4 mln dol., a dostawy obuwa zaczynają się w styczniu 2021 i trwają do 16 lipca 2021 roku.

Zamówienie to dobra wiadomość dla firmy w czasie pandemii, bo ta daje się we znaki wielu branżom. Przychody Wojasa, jednego z największych producentów obuwia w Polsce, były we wrześniu niższe o 27 proc. w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku.