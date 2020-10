Zakupy w trakcie pandemii. Przychody Wojasa spadły o jedną czwartą

Przychody Wojasa ze sprzedaży wyniosły we wrześniu 25,8 mln zł. Natomiast przychody tylko ze sprzedaży detalicznej wyniosły 16,1 mln zł i były niższe o 23 proc. w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku.

Po wybuchu pandemii cała branża odzieży i obuwia ucierpiała, m. in. w wyniku zamknięcia galerii w trakcie lockdownu. Po odmrożeniu segment modowy zaczął stopniowo odrabiać straty. Pod koniec wakacji pod względem obrotów tracił niespełna 10 proc. wobec początku roku, co jest jednym z najlepszych wyników, biorąc pod uwagę inne branże, wynika z raportu EY "Czy w pandemii centra są handlowe?” .

Będą kolejne restrykcje? "Przygotowujemy wariant najgorszy"

Według raportu szybkość odrabiania strat zależy także od lokalizacji sklepu. Zdecydowanie szybciej poziom obrotów wracał do sytuacji sprzed pandemii w obiektach typu convenience, czy niższych generacjach centrów handlowych. To z kolei wskazuje, że dużo szybciej wracamy do zakupów w tańszych konceptach modowych.