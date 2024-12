Wojna o chipy. USA uderzają w Chiny. "Są to najmocniejsze restrykcje"

Jak ogłosiła na telekonferencji prasowej szefowa resortu handlu Gina Raimondo, nowe przepisy w praktyce blokują eksport 24 typów wyspecjalizowanego sprzętu i trzech programów wykorzystywanych w produkcji zaawansowanych czipów, w tym w systemach sztucznej inteligencji. Na czarną listę wpisano 140 chińskich firm z sektora półprzewodników, co znacznie utrudni im prowadzenie interesów z amerykańskimi przedsiębiorstwami. Wśród nich są firmy związane z koncernem Huawei, wiodącym chińskim producentem zaawansowanych układów scalonych.

USA uderzają w chiński przemysł półprzewodników

Są to najmocniejsze restrykcje, jakie kiedykolwiek wprowadziły Stany Zjednoczone - podkreśliła Raimondo w rozmowie z reporterami.

Jak dodała, ich celem jest "obniżenie zdolności Chin do produkcji najbardziej zaawansowanych chipów, których kraj ten używa w modernizacji armii".

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Jego markę znała cała Polska. Zbankrutował "do zera". Teraz wraca. Wojciech Morawski w Biznes Klasie

"Washington Post" pisze jednak, powołując się na ekspertów i przedstawicieli administracji USA, że restrykcje są znacznie łagodniejsze, niż planowano. Miały one zostać złagodzone m.in. ze względu na presję amerykańskich firm produkujących objęty restrykcjami sprzęt, a także naciski Holandii, Japonii i firmy z tych krajów z tego samego sektora. Negocjacje doprowadziły nie tylko do złagodzenia kontroli eksportu, lecz również do opóźnienia ich przyjęcie, co dało Chinom czas na zgromadzenie zapasów.

Według Gregory'ego Allena, eksperta od AI z think tanku Center for Strategic and International Studies (CSIS), amerykańska administracja wybrała najgorsze z możliwych podejść.

"Najgorsze, co można zrobić, to dramatycznie sygnalizować zamiar odcięcia Chinom dostępu do technologii, a potem mieć tyle luk w prawie i tak nieudolną implementację, że ponosi się niemal wszystkie koszty tej polityki za jedynie ułamek korzyści" - ocenił.

To już trzecia runda restrykcji ograniczających eksport zaawansowanej technologii do Chin.

Ruch ten został natychmiast skrytykowany przez władze w Pekinie, które oceniły, że jest to "nierynkowa praktyka", która zagrozi stabilności globalnych łańcuchów dostaw.

Tak Chiny ogrywają świat

Mimo amerykańskich sankcji, chińska branża półprzewodników prężnie się rozwija. Giganci na rynku - Huawei i SMIC - połączyli siły, by produkować m.in. czipy do telefonów, czyli procesory mniejsze, niż przewidują sankcje. Wykorzystują spółki-wydmuszki zakładane przez chińskie firmy - opisywał niedawno "Puls Biznesu".

Dziennik przypomina też, że w październiku 2022 r. administracja prezydenta Joego Bidena nałożyła sankcje na chińską branżę półprzewodników. Stało się to kilka tygodni przed wypuszczeniem w świat ChataGPT. Największym firmom z USA, Holandii i Japonii zakazano eksportu sprzętu potrzebnego do produkcji wysokiej klasy procesorów (mniejszych niż 10 nm) potrzebnych do rozwoju technologii, takich jak sztuczna inteligencja.

Tymczasem największy chiński producent półprzewodników SMIC jest w stanie masowo produkować technologię na 7 nm, a w przyszłym roku na 5 nm. Eksperci zauważają również, że doszło do odrodzenia Huaweia, który był najbardziej "nękaną" firmą podczas pierwszej fali sankcji nałożonych przez administrację Donalda Trumpa w 2018 r.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

gospodarka finanse chiny

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.