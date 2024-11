Wolna Wigilia. Pracodawcy: nie powinniśmy być zaskakiwani

W projekcie Lewicy zaproponowano ustanowienie 24 grudnia dniem wolnym od pracy. Ma on obowiązywać wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych, dla których obecnie – zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta – Wigilia jest dniem roboczym do godziny 14.00.

Pracodawcy: Wigilia 14 wolnym dniem

Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się 8 listopada. Sejm zdecydował wówczas o skierowaniu go do dalszych prac w dwóch sejmowych komisjach - Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Gospodarki i Rozwoju.

Reprezentująca Polską Izbę Handlu Klaudia Bazyk zaznaczyła, że w przypadku wejścia w życie rozwiązania w tym roku "polscy przedsiębiorcy będą musieli w bardzo krótkim czasie dostosować się do nowego prawa".

Argumentowała m.in., że zamknięcie sklepów 24 grudnia, gdy zamknięte są one też przez dwa kolejne dni, będzie wiązało się ze zwiększonymi stratami w produktach świeżych. - Handlowcy są zobowiązani przez prawo do ograniczenia marnowania żywności - zaznaczyła.

- Mamy przygotowane grafiki, mamy wielomiesięczne zamówienia, które po prostu do nas jadą w tym momencie na święta. Okres świąt to jest okres dla branż powiązanych z handlem - cały łańcuch dostaw, przetwórcy, rolnicy, my jako handlowcy - dodała.