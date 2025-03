Wpływ sztucznej inteligencji na polską gospodarkę. Eksperci zabrali głos

Eksperci Zespołu Analiz Ekonomicznych EY Polska przewidują znaczący wzrost wykorzystania sztucznej inteligencji w polskich przedsiębiorstwach. Prognozowany odsetek firm stosujących AI w Polsce będzie wyższy niż w Europie Środkowo-Wschodniej (16-35 proc.), jednak nie dorówna poziomowi Europy Zachodniej, gdzie technologie AI może wdrożyć nawet 77 proc. przedsiębiorstw.

Różnice w implementacji AI między krajami mogą wynikać z różnego poziomu wsparcia rządowego. W przypadku Polski istotne znaczenie może mieć Strategia Cyfryzacji do 2035 roku, która zakłada wykorzystanie AI przez 50 proc. firm. Należy zaznaczyć, że analiza EY została przeprowadzona jeszcze przed ogłoszeniem tego dokumentu przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Konieczne zwiększenie nakładów inwestycyjnych

Skuteczne wdrożenie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji będzie wymagało znaczących inwestycji w infrastrukturę informatyczną. Według szacunków EY, w ciągu najbliższych 10 lat nakłady na technologie informacyjno-komunikacyjne w Polsce powinny wzrosnąć z 0,4 proc. do 0,9 proc. PKB. Podobną dynamikę wzrostu przewiduje się dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie inwestycje mają wzrosnąć z 0,3 proc. do 0,8 proc. PKB.

Implementacja AI może przyczynić się do wzrostu polskiego PKB w przedziale od 0,7 proc. do 2,1 proc. To nieco mniej niż prognozowany wzrost dla Europy Środkowo-Wschodniej (1-2,3 proc.) i znacząco mniej niż dla Europy Zachodniej (1,8-3,7 proc.). Marek Rozkrut, Partner i szef Zespołu Analiz Ekonomicznych oraz główny ekonomista EY na Europę i Azję Centralną stwierdza "AI będzie oddziaływał zarówno na stronę popytową gospodarki, przede wszystkim poprzez wzrost inwestycji, jak i na jej stronę podażową, czyli potencjał produkcyjny. Przewidujemy, że choć z biegiem czasu proporcje będą się nieco zmieniać, efekt popytowy będzie przez najbliższą dekadę przeciętnie nieco silniejszy niż podażowy".

Wpływ na inflację i stopy procentowe

Wprowadzenie AI w Polsce może spowodować wzrost inflacji o maksymalnie 0,3 punktu procentowego. To relatywnie korzystny wynik w porównaniu z całym regionem Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie wzrost może sięgnąć nawet 0,8 punktu procentowego. W większości innych regionów świata wpływ AI na inflację będzie umiarkowany i wyniesie od 0,1 do 0,25 punktu procentowego.

W kwestii stóp procentowych eksperci przewidują dla Polski wzrost w przedziale 0,2-0,9 punktu procentowego. Marek Rozkrut wyjaśnia "W Polsce mamy nieznacznie większy potencjał do zwiększenia inwestycji i produktywności dzięki AI niż średnio w Europie Środkowo-Wschodniej. Prognozowany wpływ na PKB, inflację i stopy procentowe jest jednak nieco słabszy niż średnio w regionie. Wynika to z faktu, że polska gospodarka jest nieco mniej otwarta niż inne kraje regionu".

Chińska sztuczna inteligencja to game changer?

Jedną z najgłośniejszych premier w technologii AI była prezentacja chińskiego modelu DeepSeek. Jego największą przewagą nad konkurentami jest otwartość modelu. Ile jest jednak wart?

W rozmowie z money.pl wyjaśniła to Estera Haas-Abgarowicz, Head of AI, Head of Product Management Team Asseco Poland.

Jednym z wyzwań w tworzeniu dużych modeli językowych jest zapewnienie efektywności energetycznej. Budując nowe rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, powinniśmy dążyć do tego, żeby optymalizować sposób, w jaki powstają i jak działają, aby zużywały mniej energii - stwierdziła.

Ekspertka podkreśla, że według deklaracji twórców, DeepSeek powstał z wykorzystaniem mniejszych zasobów sprzętowych, nakładów finansowych i czasu. - Ponadto został udostępniony w modelu open source. Oczywiście, nie byłoby to możliwe, gdyby nie istniały gotowe modele od Open.AI, na których DS R1 był trenowany. Warto jednak zaznaczyć, że podobnie - ChatGPT nie powstałby, gdyby nie mechanizm atencji wymyślony przez Google - wyjaśnia.

Czy chińskie AI jest lepsze od innych? - R1 w benchmarkach prezentuje się różnie. Pierwsze testy i analizy jego możliwości pokazują, że radzi sobie dobrze i jest porównywany do o1, z tą różnicą, że można go pobrać na swój komputer z GPU i wykorzystywać za darmo - mówi Estera Haas-Abgarowicz.

Jej zdaniem ma to ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o koszty utrzymania rozwiązań opartych o duże modele językowe zainstalowane lokalnie oraz zapewnienie prywatności, bo dane nie są przetwarzane na zasobach zewnętrznych. Innym aspektem są wymagania sprzętowe. - Pełna wersja DS R1 wymaga dużych zasobów do uruchomienia lokalnie, a mniejsze warianty dają gorsze wyniki - dodaje.

Wbrew temu, co obserwowaliśmy dotychczas, Chiny nie tylko kopiują, ale również wykazują się innowacyjnym podejściem do budowy dużych modeli językowych. DeepSeek pokazuje, jak dynamicznie zmienia się technologia sztucznej inteligencji. Kraje, które nie chcą pozostać w tyle w tym technologicznym wyścigu, muszą położyć nacisk na prace badawcze i rozwojowe, szkolenia oraz wspieranie ekspertów z obszaru AI i dziedzin pokrewnych - ocenia Estera Haas-Abgarowicz.

Ekspertka Asseco podkreśla, że DeepSeek nie jest wolny od wad. - Model podlega cenzurze, pokazuje perspektywę zgodną z polityką partii, co sprawia, że na niektóre zapytania otrzymujemy nieprawdziwe odpowiedzi. Dodatkowo, korzystanie z systemu poprzez API czy aplikację oznacza przesyłanie danych do Państwa Środka. Nie powinniśmy wykorzystywać narzędzia do procesowania danych wrażliwych, firmowych czy innych, które chcemy zachować dla siebie. Warto jednak zaznaczyć, że nie wyklucza to zastosowania R1 do tworzenia różnego rodzaju agentów AI wykorzystywanych w biznesie dla instalacji w infrastrukturze lokalnej. Asseco AI Team testuje R1, aby sprawdzić, jego możliwości w rozwiązaniach biznesowych.

