Wracają problemy z cukrem? Osiąga na giełdzie ceny najwyższe od dekady

O sprawie pisze Fakt.pl za portalem agronomist.pl. Portale przypominają, że chociaż Polska jest trzecim co do wielkości producentem cukru, to jednak i tak w 2022 r. naszego kraju nie ominęła panika cukrowa. Teraz niepokój obserwatorów rynku wzbudzają notowania produktu na światowych giełdach.

Trudna sytuacja cukru na giełdach

Agronomist.pl zauważa, że na ceny cukru w Polsce wpływ może mieć sytuacja na świecie. A ta prezentuje się niewesoło. W połowie kwietnia kontrakty na cukier na giełdzie w Londynie były najwyższe od 11 lat i wzrosły o 20 proc. Z kolei w Stanach Zjednoczonych wzrost 17-procentowy oznaczał, że ceny były najwyższe od 2016 r.

Skąd takie wzrosty? Poprzez zbieg różnych zdarzeń. Brazylia, największy producent cukru na świecie, choć prognozuje zwiększoną produkcję cukru, to jednak zakłady przetwarzające trzcinę cukrową mogą przestawić się na etanol. To efekt korzystniejszego opodatkowania biopaliw.

Indie, drugi co do wielkości producent, natomiast odnotowały spadek produkcji w pierwszej połowie sezonu o 3 proc., przez co rząd ograniczył eksport. Chińska produkcja skurczyła się o 6 proc. Z kolei ulewne deszcze wpłynęły m.in. na opóźnienie zbiorów buraka cukrowego we Francji.

Rosną też koszty producentów cukru

Fakt.pl odnotowuje, że ceny cukru rosną też po stronie producentów. W lutym 2022 r. za tonę płacili 1870 zł, lecz już 12 miesięcy później – 3762 zł. To wpływa na firmy, które wykorzystują cukier do produkcji żywności lub przetwórstwa. Do tego dochodzą jeszcze koszty samej produkcji tego towaru.

Produkcja cukru to skomplikowany proces wymagający nakładu dużej energii, której wzrost cen spowodowany efektem embarga na gaz wszyscy odczuwamy. Należy pamiętać, że z roku na rok rosną koszty zakupu uprawnień do emisji CO2, co w ostatecznym rozrachunku musi mieć przełożenie na finalną cenę każdego z produktów dostępnych na rynku Unii Europejskiej – tłumaczy w rozmowie z agronomist.pl Szymon Smajdor z Krajowej Grupy Spożywczej.

Do tego dochodzą jeszcze m.in. wyższe koszty magazynowania ze względu na drożejący prąd, wyższe pensje pracowników, jak i coraz droższe opakowania. Efekt? Jeszcze we wrześniu 2021 r. według Głównego Urzędu Statystycznego cena detaliczna cukru wynosiła 2,82 zł za kg. W marcu za niego płaciliśmy średnio 6,32 zł.

