Wybory parlamentarne 2019. Cisza wyborcza

Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) przypomina o zakazie agitacji wyborczej. W okresie ciszy wyborczej nie wolno publiczne nakłaniać lub zachęcać do głosowania w określony sposób. W praktyce nie wolno m.in.: zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. Dotyczy to również internetu.

Zabroniona jest również agitacja wyborcza w lokalu wyborczym, polegająca m. in. na eksponowaniu symboli, napisów, znaków kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi. Za złamanie zakazu agitacji wyborczej grozi grzywna.

Cisza wyborcza to czas, w którym nie można upubliczniać wyników sondaży wyborczych. Za złamanie zakazu grozi grzywna od pięciuset tysięcy do nawet miliona złotych.

PKW przypomina, że naruszenie ciszy wyborczej należy zgłaszać policji. Naruszenie zakazu prowadzenia agitacji wyborczej w okresie ciszy wyborczej to wykroczenie, a naruszenie zakazu podawania do publicznej wiadomości wyników sondaży zachowań wyborczych i przewidywanych wyników wyborów - przestępstwo.

Czy w danym przypadku doszło do naruszenia tych zakazów, nie będzie należała do Państwowej Komisji Wyborczej, lecz do organów ścigania i sądów.