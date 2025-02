Wyliczyli, ile będzie kosztować odbudowa Strefy Gazy. 60 proc. domów zniszczonych

53 miliard dolarów na odbudowę Strefy Gazy

W rezolucji przyjętej w grudniu 2024 roku, wzywającej do natychmiastowego i bezwarunkowego zawieszenia broni w Strefie Gazy, Zgromadzenie zwróciło się do sekretarza generalnego z prośbą o przedstawienie w ciągu dwóch miesięcy oceny krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych potrzeb Strefy Gazy.

"Chociaż w obecnej sytuacji nie udało się całkowicie ocenić pełnego zakresu potrzeb, jakie będą w Strefie Gazy, szybka ocena tymczasowa daje wstępne wskazówki co do znacznej skali potrzeb w zakresie odbudowy tego terytorium" – podkreślono w raporcie.

Guterres podkreślił również, że "aby wszelkie wysiłki na rzecz odbudowy były wykonalne, muszą być mocno osadzone w szerszych ramach politycznych, przy czym Strefa Gazy powinna stanowić integralną część w pełni niezależnego, demokratycznego, spójnego, zdolnego do życia i suwerennego państwa palestyńskiego".

"Niezbędne jest, aby Autonomia Palestyńska odgrywała centralną rolę w planowaniu i wdrażaniu działań związanych z odbudową Strefy Gazy" – napisał Guterres w raporcie, który został ukończony 30 stycznia br. jeszcze przed deklaracją prezydenta USA Donalda Trumpa, który ogłosił, że chce "przejąć w posiadanie" to terytorium.

Trump snuje wizję "riwiery Bliskiego Wschodu"

Uściślił, że według jego "silnej rekomendacji" Strefa Gazy należałaby długoterminowo do Stanów Zjednoczonych i nie wykluczył, że wyśle tam amerykańskich żołnierzy.

Dodał, że Palestyńczycy w Strefie Gazy nie powinni ponownie "przechodzić przez proces odbudowy i okupacji przez tych samych ludzi, którzy tam byli, walczyli o to, żyli tam, umarli i wiedli nędzne życie", a dla mieszkańców wiąże się tylko ze "śmiercią i zniszczeniem". Stwierdził, że powinni zostać przesiedleni do sąsiednich krajów arabskich, które na swój koszt miałyby wybudować dla nich miejsca do zamieszkania w "pokoju i harmonii".