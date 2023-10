Wyniki wyborów. Liczą głosy. Niektórzy głosowali do 3.00 nad ranem

Wybory w Polsce według pierwszych sondażowych wyników IPSOS wygrywa Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 36,8 proc., ale to opozycja może mieć większość w parlamencie. Opóźnia się podanie wyników sondażu late poll, miał on zostać przygotowany na podstawie cząstkowych danych z 50 proc. lokali wyborczych. Na razie PKW opublikowała dane z 826 z 31497 obwodów. To 2,62 proc. wszystkich obwodów.