Wysokie ceny jaj. Zapłacimy za nie tyle, ile za mięso drobiowe

widi 28 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Super, że Petra Kwitowa wygrała w Miami. Nie to, że własnie nie Rybakina bo to Rosjanka pod barwami Kazachstanu, ale Petrę bardzo lubię, od wielu , wielu lat kibicuję. Iga Świątek w dwa miesiące nie poprawi psychiki, może na chwilę. też nie poprawi serwisu, może na chwilę. Ona świetnie serwowała 3 lata temu. Z tym teamem na dłuższą metę to już nie da rady utrzymywać się na wyżynach. To nie tylko ja widze, zagraniczni kibice też, że nerwowość jej nie pozwoli na to. Tylko zmiana teamu, psycholog, która tak omamiła wszystkich, ze bez niej Iga nie da rady nic zrobić. Ciekawe czy do wc tez chodzi z Igą. to jakiś chory związek! Nie dopuszcza do różnych wiadomości Igi. Ale gdzie ojciec? siostra? Też ich omamiła?