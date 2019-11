Wzrost akcyzy. Eksperci: piwo zdrożeje znacznie bardziej niż twierdzi resort finansów

- Branża piwowarska jest negatywnie zaskoczona propozycją rządu podniesienia akcyzy od piwa ponad trzykrotnie w stosunku do tego, co było planowane. Od kwietnia tego roku w projekcie budżetu na przyszły rok było zapisane 3 proc. podwyżki, a teraz, na kilka tygodni przed końcem roku, proponuje się drastyczne zwiększenie tej podwyżki aż do 10 proc. Taka gwałtowna zmiana musi się negatywnie odbić na rynku - mówi w rozmowie z Newseria Biznes Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny ZPPP - Browary Polskie.

- To wszystko razem plus koszty energii i wody składają się na presję inflacyjną, na podwyżkę ceny piwa. Do tego jeszcze ponad trzykrotnie większa akcyza. Na pewno cena finalna, którą będzie musiał zapłacić konsument, będzie kilkukrotnie wyższa niż to, co w swojej ocenie skutków pokazało Ministerstwo Finansów - ocenia Morzycki. - Tak duża jednorazowa i gwałtowna podwyżka ceny z pewnością poskutkuje zmniejszeniem sprzedaży piwa, a więc i wolumenu produkcji.