Wzrost gospodarki oparty na kilku gigantach. Od PGE i Orlenu zależy skala inwestycji

Tak niewielu decyduje o losach tak licznych. To zmodyfikowana wersja słynnej frazy Winstona Churchila dostosowana do polskiej rzeczywistości gospodarczej. PGE , PKN Orlen i Tauron to pierwsza trójka największych inwestorów w polskiej gospodarce - wynika z analizy money.pl, przeprowadzonej na danych 40 największych spółek giełdowych. Łącznie wydały w ubiegłym roku aż 14,4 mld zł na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wszystkie 40 największych firm giełdowych kontroluje aż 9,5 proc. ogółu krajowych inwestycji. To te spółki decydują w dużej mierze, jak nasz kraj będzie wyglądał w najbliższej przyszłości, i co u nas będzie powstawać, a co nie. Pośrednio także wpływają na to, jakie będą wynagrodzenia i zatrudnienie.