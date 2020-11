Z Lotosu do PGNiG. Paweł Majewski nowym prezesem koncernu

Rada nadzorcza PGNiG zdecydowała, że obecną kadencję prezesa dokończy Paweł Majewski, o czym spółka poinformowała we wtorek. Od 12 listopada zastąpi wiceprezesa Jarosława Wróbla, który dotychczas był p.o. prezesa.

Majewski natomiast dotychczas był prezesem Grupy Lotos. Stanowisko to zajmował od 3 lutego 2020 roku .

Pełnił również funkcję członka zarządu w DO & CO Poland, wiceprezesa Zarządu Huty Stalowa Wola oraz prezesa Zarządu Airport Cleaning Service. Był też członkiem rad nadzorczych, m.in. Jelcza i ZEM Łabędy.

PGNiG to największa firma działająca na rynku gazu ziemnego, będąca zarazem spółką giełdową. Warta jest niemal 28 mld złotych. 71,88 proc. akcji należy do Skarbu Państwa, pozostałe 28,12 proc. do innych akcjonariuszy.