ceny energii Jacek Frączyk 30 minut temu

Za drogi prąd jednak zapłacimy. Szykujmy się na wyższe ceny w sklepach

Ceny energii dla gospodarstw domowych są zamrożone i zamrożone pozostaną. Ale miliardy na prawa do emisji CO2 z elektrowni węglowych same się nie zapłacą. Samorządom i firmom państwo ma je rekompensować. Okazuje się, że nie wszystkim wyrównane będą całe koszty, a niektórzy nie dostaną nic. Nie będzie to obojętne dla cen w sklepach.

