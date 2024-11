Zakaz aut spalinowych do kosza? Polska ma plan

Przecież o to właśnie chodzi o zlikwidowanie przemysłu w Europie. Mamy stać się skansenem. Być bezradni i bezbronni wobec wojny, która zbliża się szybkimi krokami. Zauważcie, że jeszcze nie zakończyli niszczenia przemysłu a już biorą się za rolnictwo. Przemysł motoryzacyjny, to nie tylko fabryki samochodów to tysiące innych, mniejszych fabryczek, zakładów przemysłowych, współpracujących i wytwarzający komponenty do produkcji aut. Te działania, nie mają nic wspólnego z ochrona powietrza, klimatu i czego tam jeszcze. Niespotykany jest upór i szybkość z jakimi dąży się do osiągnięcia tych celów. Jeżeli społeczeństwa europejskie, wszystkie, tego nie zrozumieją i nie staną teraz w swojej obronie, to za jakiś czas, może już być za późno.