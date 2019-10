Zakaz handlu. Prezydent Andrzej Duda: "to czasem jest uciążliwe, także i dla mnie"

Prezydent Andrzej Duda został zapytany o zakaz handlu. - Oczywiście z jednej strony to czasem jest uciążliwe, także i dla mnie, kiedy jestem np. w domu w niedzielę i potrzebowałbym coś kupić. Przyzwyczailiśmy się trochę do tego, że także w niedzielę można zrobić zakupy - przyznał w rozmowie z telewizją Trwam.

- Chodziło o to, żeby wspomóc małe rodzinne firmy, małe rodzinne sklepy, gdzie właściciel wraz z rodziną osobiście zajmuje się sprzedażą. Ale także o to, aby ludzie, którzy są de facto zmuszani do pracy w niedziele, mieli wolne - tłumaczył prezydent Andrzej Duda. Opowiedział także o swojej rozmowie z burmistrzami w Beskidzie Śląskim, gdzie usłyszał, że dzięki zakazowi handlu zwiększył się ruch turystyczny.