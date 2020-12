Zakończono budowę kolejnego odcinka Nord Stream 2

Według informacji dziennika "Handelsblatt" rosyjski statek "Fortuna" przeznaczony do układania rur na dnie morza opuścił teren budowy na Bałtyku. Oznacza to, że znajdujący się w wyłącznej strefie ekonomicznej Niemiec odcinek o długości 2,6 km został ukończony. Obecnie statek znajduje się w drodze do portu w pobliskim Wismarze - informuje "Deutsche Welle".