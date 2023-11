Zamiast rosyjskiego gazu mieliśmy mieć amerykański. Jest jednak spory problem

W 2022 r. - ze względu na zatrzymanie dostaw gazu rosyjskiego gazociągami - Stany Zjednoczone stały się największym pojedynczym dostawcą LNG do Unii Europejskiej, import wahał się od ponad 4 do 6 mld m sześc. miesięcznie, co stanowiło około połowy całkowitego wolumenu unijnego importu.