Zamieszanie z licznikami. Dostają nowe faktury. 7 tys. do dopłaty

zgłoś do moderacji

to monopol państwa w całej okazałości. Pomyłka dystrybutora, zapłaci klient. Dystrybutor nadal jest cacy, bo robi łaskę i dostarcza prąd. Tak samo dyktuje ceny - od jego woli zależy, ile płacisz. Z rynkiem ma to niewiele wspólnego URE zatwierdza ceny, które są dla dystrybutora i sprzedawcy - to reklamują. Po cichu zatwierdza taryfy dla ludzi - o wiele wyższe (około 100%) niż na giełdzie. Gdyby nie ograniczenie ceny maksymalnej płacilibyśmy o wiele więcej. Jest tylko jedno ale - państwo rekompensuje różnice w cenie, która zapłacimy podatkami. Tak się wali w rogi ciemny lud.