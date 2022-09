Zamrożenie cen prądu z poprawkami. Oto co się zmieniło w projekcie

Sejmowa komisja Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych przyjęła w środę ustawę zamrażającą ceny prądu dla gospodarstw domowych z kilkoma poprawkami. Już w poniedziałek rząd zdecydował, że zamrożenie cen do limitu 2,6 megawatogodzin rocznie będzie przysługiwało gospodarstwom domowym z osobami z niepełnosprawnościami , a do trzech megawatogodzin - rodzinom z Kartą Dużej Rodziny i rolnikom.

Zamrożenie cen prądu z poprawkami

Podczas środowej komisji posłowie zaproponowali też, by umożliwić gminie składanie do wojewodów wniosków o przekazanie środków na wypłatę dodatku elektrycznego do dnia 1 lutego 2023 roku, czyli do ostatniego dnia w którym mogą wpływać wnioski.