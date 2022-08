Zasiłek rodzinny Kindergeld a 500+. Co warto wiedzieć?

Czym jest zasiłek rodzinny Kindergeld?

Kindergeld to nazwa zasiłku rodzinnego przyznawanego osobom legalnie pracującym na terenie Niemiec. Wypłacany jest on niezależnie od uzyskiwanych dochodów, zarówno na dzieci biologiczne, jak i przysposobione pozostające pod opieką osoby wnioskującej o zasiłek. Złożenie wniosku o uzyskanie świadczenia możliwe jest natomiast po 6 miesiącach legalnej pracy na terenie Niemiec. Co ciekawe, od stycznia 2018 roku możliwe jest również ubieganie się o uzyskanie zasiłku do 6 miesięcy wstecz.