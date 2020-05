Zasiłki dla bezrobotnych. Podwyżka opóźni się do lipca

Nie było możliwości - jak pisze "Rz"- podwyższenia zasiłku od razu do 2500 zł, stąd pomysł prezydenta ze świadczeniem solidarnościowym , które ma przysługiwać tylko przez trzy miesiące i po ustąpieniu kryzysu związanego z epidemią koronawirusa nie będzie już pewnie wypłacane. Świadczenie ma wynieść 1200 zł, a zasiłek wzrośnie do 1300 zł (obecnie niecałe 750 zł na rękę).

"Rz" zwraca uwagę, że wypłata w wysokości 2500 zł byłaby spełnieniem postulatów związków zawodowych, by pieniądze po utracie etatu były zbliżone do wsparcia, jakie rząd przewidział w tarczy antykryzysowej dla samozatrudnionych. - Od samego początku kryzysu gospodarczego apelujemy o podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych, który wobec tego, na co mogą liczyć smozatrudnieni, jest bardzo niski – mówi gazecie Henryk Nakonieczny z Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.