Zbigniew Rau ministrem spraw zagranicznych. Zastąpił Jacka Czaputowicza

Zbigniew Rau pełnił stanowisko wojewody łódzkiego w latach 2015-2019. Od października 2019 roku jest natomiast posłem IX kadencji Sejmu, gdzie przewodzi pracom sejmowej komisji do spraw zagranicznych.

Z wykształcenia natomiast Rau jest profesorem prawa. Ukończył studia na Uniwersytecie Łódzkim w 1977 roku. Trzy lata później wstąpił do "Solidarności".

W ostatnim czasie MSZ był krytykowany za organizację wyborów prezydenckich za granicą. Były liczne problemy z dostarczeniem i odebraniem pakietów do głosowania korespondencyjnego. Wyborcy mieli także wątpliwości, czy karty są dobrze zabezpieczone. PKW odbijała piłeczkę i przekonywała, że za to co dzieje się za granicami Polski odpowiada właśnie resort spraw zagranicznych.