Zbliżeniowo i bez PIN do 100 zł. Visa wyznaczyła już termin zmiany

Koniec z dotychczasowymi zasadami. Polaków płacących kartami zbliżeniowymi czeka rewolucja. Jak wynika z informacji money.pl, 17 lipca tego roku limit dla transakcji zbliżeniowych w kartach VISA będzie podniesiony. Zamiast 50 zł, będzie to 100 zł.

Visa w Polsce jest największym wydawcą kart płatniczych - kontroluje ponad połowę rynku. Zgodę na zmianę limitu już w ubiegłym roku wydał Narodowy Bank Polski. Od tego czasu trwały jednak negocjacje z bankami i dostawcami terminali płatniczych. Nie było żadnej daty wprowadzenia nowości. Ta się właśnie pojawiła - trzeci kwartał tego roku będzie dla korzystających z kart przełomowy. Posiadacze plastików z logo Visa powoli zaczną płacić zbliżeniowo do 100 zł bez konieczności podawania kodu PIN.

"17 lipca 2020 roku obowiązujący w Polsce limit dla transakcji zbliżeniowych Visa bez podawania PIN-u, który wynosi obecnie 50 zł, zostanie podniesiony do wysokości 100 zł" - potwierdza biuro prasowe Visa. A warto dodać, że aktualnie obowiązujący limit płatności zbliżeniowych bez PIN, w wysokości 50 zł, został ustalony... dekadę temu.

Zanim Polacy masowo zaczną płacić zbliżeniowo bez PIN przy większych transakcjach, minie trochę czasu. Zmianę limitu muszą wprowadzić jeszcze banki i dostawcy terminali płatniczych. Oczywistym jest jednak, że każdy będzie chciał się do nowości dostosować jak najszybciej.

Dlaczego to ważna informacja? Wystarczy spojrzeć w statystyki. 100 mld zł w ciągu zaledwie trzech miesięcy - tak Polacy płacą przy użyciu kart. Co kwartał przez ich "plastik" przechodzi równowartość dwóch lat programu "Rodzina 500+". Co kwartał wydają kartami równowartość 50 Stadionów Narodowych i środki pozwalające na budowę 2,5 tys. kilometrów dróg i autostrad. Jednocześnie większość plastików w Polsce umożliwia płatności bezstykowe, a praktycznie wszystkie używane w kraju terminale ją przyjmują. I te mobilne u dostawcy pizzy, i te stacjonarne w osiedlowym sklepiku.