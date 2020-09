Zmiana czasu może uprzykrzyć życie. To koszt dla gospodarki

Monety i banknoty. Dziesięciozłotówka warta krocie

Zmiana czasu pozwala zaoszczędzić na prądzie?

Dodatkowa godzina problemem dla pracodawców

Krótsza praca lub konieczność wypłaty dodatku to nie jedyne koszty, jakie ponoszą przedsiębiorcy w związku ze zmianą czasu. Jak podkreśla Fundacja Republikańska, negatywnym skutkiem dla pracodawcy jest również fakt, że pracownik w okresie aklimatyzacji do zmiany czasu – który może potrwać nawet do kilku tygodni – jest mniej wydajny.

Kiedy koniec zmiany czasu?

Najkrótszy dzień w Polsce, rozumiany jako okres od wschodu do zachodu słońca, trwa od ok. 7 godz. i 10 min. na północy Polski do ok. 8 godz. i 20 min. na południu Polski. Natomiast najdłuższy dzień - odpowiednio - od ok. 16 godz. 13 min. do ok. 17 godz. 20 min - podaje Główny Urząd Miar.