Zmiany w Radzie Dialogu Społecznego. Oto nowi członkowie

Prezydent podziękował wszystkim, którzy w RDS pracowali, i tym, którzy we wtorek przyjęli nominacje. - Praca w Radzie Dialogu Społecznego jest wyzwaniem. To nie jest miejsce łatwe, to jest miejsce ciężkiej, twardej dyskusji – powiedział prezydent.

Tematy covidowe zdominowały pracę Rady

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, która przez ostatni rok przewodniczyła Radzie, przyznała, że był to trudny rok. - Przede wszystkim dyskutowaliśmy ustawy, jak ratować miejsca pracy, jak ratować zdrowie drugiego człowieka. To, co pan premier przed nami postawił, te trudne zadania, dzisiaj po ponad roku możemy powiedzieć: to zadanie zostało wykonane – podkreśliła Maląg.