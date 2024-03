Zmiany w sprzedaży drewna. Ministerstwo przedstawiło nowe zasady

Sprzedaż drewna po nowemu

- To, co planujemy to m. in. zwiększenie procenta puli drewna przeznaczonej dla stałych, sprawdzonych, wieloletnich klientów, którzy stale współpracują z Lasami Państwowymi. W ten sposób dajemy gospodarce, producentom, przetwórcom stabilizację. Możemy zapewnić im dostawy surowca w pożądanej ilości, w długoterminowym okresie - przekonuje minister.