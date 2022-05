– Są pomysły, aby przetestować to, jak działa bezwarunkowy dochód podstawowy w polskich gminach pogranicza. On na razie nie ma zagwarantowanego finansowania, więc nie wiadomo, czy się odbędzie, dyskusja dotyczy tylko pomysłu. Jest krytykowany jako dostawanie pieniędzy za nic, te 1300 złotych nie wiązałoby się ze spełnianiem żadnych kryteriów – powiedziała w programie „Money. To się Liczy” Paula Kukołowicz, analityk PIE.