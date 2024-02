15 mln elektryków do 2030 roku? Niemcy mają coraz większy problem, by osiągnąć cel

Niemcy mają problem z elektryczną rewolucją

Powodów spadku jest kilka. Pierwszy to kiepska sytuacja budżetu, która wymusiła wstrzymanie dopłat. Kolejnym powodem są ceny. Konsumenci są coraz bardziej rozważni w wydawaniu pieniędzy, a auta z tradycyjnymi silnikami są najczęściej tańsze. Trzeci powód to zbyt słabe tempo budowy stacji ładowania. Obecnie w kraju działa ich ok. 100 tys. Z polskiej perspektywy to dużo, ale biorąc pod uwagę pierwotne plany, Niemcy musiałyby trzykrotnie przyspieszyć z tworzeniem infrastruktury dla elektryków.