1700 zł dla każdego Polaka? Wraca gorący temat

kurde mak 16 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Kolejne idiotyczne pomysły dla nierobów i złodziei którzy za uczciwą pracę sie nie wezną a m jeszcze będziemy za nich płacić również emeryci bo ściagają z nich podatki więc wezną im wiecej ..znam dużo takich niebieskich ptaków żyjących z socjalu i kombinujących jak tu nie pracować i skusi to również tych co teraz ciężko pracują a zarabiają mało bo stwierdzą , ze jak rozdają pieniadze z podadtków to po co iść do roboty ...niestety rządy i ten również dalej tworzą nierobów i leni..a najlepsze jest , że ściągamy z zagranicy imigrantów do pracy bo nie ma komu robić a nasi leżą i żyją z naszych podatków i to jest dopiero paradoks i chore prawo ...nie chcesz robić nie ma socjalu i tyle w temacie..dajcie wędkę to se poradzą a nie tylko tłuste ryby za frajer aby się nażarli a potem pili i spali.