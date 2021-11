500 plus do waloryzacji? Dziś dostawalibyśmy już 600 zł

Świadczenie 500 plus realizowane jest w Polsce od 1 kwietnia 2016 roku. W ten sposób rząd Zjednoczonej Prawicy zrealizował jedną z obietnic wyborczych, która przyczyniła się do jej zwycięstwa w wyborach parlamentarnych. Jednak od momentu wprowadzenia programu w życie, jego realna wartość spadła. Wszystko za sprawą wzrostu cen.

500 plus niczym emerytury? Wysokość świadczenia wzrosłaby do ponad 600 zł!

Obecnie przeciętny Kowalski za 500 zł może kupić mniej produktów niż chociażby w kwietniu 2016 roku . Dyskusja na temat wysokiej inflacji wywołuje też rozmowy o konieczności waloryzowania 500 plus, podobnie jak ma to w przypadku emerytur.

Jak wyliczył Instytut Emerytalny, gdyby program 500 plus od początku objąć waloryzacją, podobnie jak ma to w przypadku emerytur, to teraz świadczenie wynosiło 607,85 zł.