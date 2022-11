6 mało znanych zawodów, w których dużo zarobisz. Nawet 80 tys. zł miesięcznie

Mogą pracować zdalnie albo podróżować po różnych zakątkach globu. Są wszędzie tam, gdzie ich nietypowe umiejętności są potrzebne do wykonywania niszowego zawodu. Aby odnosić sukcesy w branży, musieli poświęcić lata nauki na doskonalenie swoich umiejętności, ale wysiłek się opłaca. Wynagrodzenie za wykonywanie niektórych mało znanych zawodów może miesięcznie wynosić nawet 17 tys. dol. (ok. 80 tys. zł) - informuje Personnel Service.

Zobacz także: Firmy planują podwyżki płac. "Wszystko wskazuje na to, że będą powszechne"

Mało znane zawody, w których można dużo zarobić

1. Senselier - nawet 3 tys. zł za godzinę

Senselier jest często opisywany jako trener zapachowy - jego umiejętności wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie potrzeba wywołania określonych emocji za pomocą zapachu. Talenty senseliera nieocenione są w branży perfumeryjnej, ale także w handlu, modzie, budownictwie czy hotelarstwie. - Świetnym przykładem są galerie handlowe, gdzie senselier może podpowiedzieć, jak dobrać kompozycję zapachową, by klienci… chcieli wydawać więcej - wyjaśniają eksperci z firmy Personnel Service. Osoba, która wykonuje ten zawód, może miesięcznie otrzymywać (poza Polską) nawet do 3 tys. zł za godzinę pracy . W kraju stawki wynoszą 50-100 zł brutto za godzinę (początkujący) i 200-300 brutto za godzinę (bardziej doświadczeni).

2. Perfumiarz - nawet 3 tys. zł za godzinę

Perfumiarze są autorami kompozycji zapachowych proponowanych przez senselierów. Ich praca polega na dobieraniu nut zapachowych, które składają się na konkretne, wyjątkowe aromaty . Ich wynagrodzenie wygląda podobnie jak to, które oferowane jest senselierom. Początkujący pracownik może otrzymywać za godzinę pracy od 50 do 100 zł brutto, ale jeśli ktoś ma "dobrego nosa", może poza Polską zarabiać nawet 3 tys. zł godzinowo .

3. Ghost writer - ok. 200 zł za stronę tekstu

Często mówi się o nich "autorzy-widmo". Swoją pracę zazwyczaj wykonują anonimowo albo podpisują się pseudonimem. Ghost writer podejmuje się zleceń i pisze teksty piosenek, biografie, beletrystykę albo prace naukowe . Ile zarabiają anonimowi autorzy? Wszystko zależy od stopnia znajomości tematu, ale eksperci twierdzą, że za stronę maszynopisu mogą otrzymać do 200 zł . Dlatego po napisaniu książki są bogatsi nawet o kilkadziesiąt tysięcy zł.

4. Tester - nawet ok. 50 tys. zł

Jak podkreślają eksperci, testerzy działają w imieniu wszystkich konsumentów. To właśnie oni sprawdzają jakość produktów, ale także usług. Testerzy sygnalizują błędy, niedociągnięcia oraz wskazują obszary, które należy poprawić. Najczęściej sprawdzają oprogramowania, aplikacje i gry komputerowe, ale są również testerzy luksusowych hoteli, parków rozrywki czy tacy, którzy oceniają smaki słodyczy. Ile może zarobić tester? Wszystko zależy od jego umiejętności, ale osoba działająca w branży luksusowych hoteli może otrzymać miesięcznie nawet 10 tys. dol. (ok. 50 tys. zł)

5. Technik turbin wiatrowych - nawet 24 tys. zł

W tej branży liczą się nie tylko specjalistyczne umiejętności, ale również nerwy ze stali. Technik turbin wiatrowych pracuje przy elektrowniach wiatrowych i na dużej wysokości, która często sięga 90 m. Oprócz tego musi być zdolny do wykonywania zawodu w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, również w upale (wewnątrz wiatraka temperatura może wynosić nawet 50 st. C). Ile zarabia technik turbin wiatrowych? W Polsce stawki oscylują w granicy 10 tys. zł brutto miesięcznie, ale na farmach wiatrowych w Stanach Zjednoczonych można zarobić ok. 5 tys. dol. (24 tys. zł) miesięcznie.