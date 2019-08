Analiza poranna - Jastrzębia obniżka

Przedział wahań funduszy federalnych został obniżony o 25 punktów bazowych, a komunikat i konferencja prasowa po posiedzeniu w optymistycznym tonie odnosiły się do kondycji amerykańskiej gospodarki. Kluczowe dla podjęcia decyzji o cięciu stóp była utrzymująca się cały czas niska presja inflacyjna oraz spowalniająca globalna koniunktura i problemy sektora przemysłowego. Jerom Powell kilkukrotnie podkreślał, że amerykańska gospodarka rozwija się zgodnie z oczekiwaniami, a Fed swoimi działaniami zamierza jak najdłużej utrzymać wysokie momentum wzrostu. Szef Fed powiedział też, że wczorajsza decyzja nie była początkiem długiego cyklu cięć, a jedynie średnioterminowym dostosowaniem poziomu stóp. Rynek z pewnością liczył na więcej, gdyż od momentu ogłoszenia decyzji dolar zyskuje na wartości i stopniowo dobija do 1.10. Uwzględniając, że na wrzesień EBC zapowiedział duży pakiet działań, a momentum wzrostowe w USA jest zdecydowanie wyższe niż na Starym Kontynencie, dalsze spadki na rynku EURUSD są możliwe.

Inwestorom na Wall Street nie spodobał się dość jastrzębi przekaz Fed, co przełożyło się na ponad 1% spadki wszystkich głównych indeksów, a S&P 500 osunął się w kierunku wsparcia na 2960 pkt., które zostało obronione. Uzależnienie przez Fed decyzji o kolejnych obniżkach od danych napływających z gospodarki ciąży także notowaniom złota, które osuwa się w kierunku 1400 USD za uncję.