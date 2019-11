Analiza poranna - Johnson zdecydowanie na prowadzeniu

Pozytywne nastroje, których świadkami byliśmy wczoraj po publikacji serii danych z amerykańskiej gospodarki, zostały szybko zachwiane. Byków wspierała wcześniej rewizja wzrostu największej gospodarki świata w III kwartale, a także pozytywne odczyty dotyczące wydatków konsumentów. Co więcej, ilość osób po raz pierwszy ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych spadła do okolic historycznych dołków. Dane te pokazują tym samym, że amerykańska gospodarka pozostaje silna, stanowiąc przy tym argument potwierdzający słuszność wstrzymania obniżek stóp procentowych przez Fed. Radość nie trwała jednak długo, gdyż po tygodniu wzajemnych pochwał, ponownie w trudnym położeniu znalazły się relacje na linii Pekin - Waszyngton. Donald Trump oficjalnie poparł protesty w Hong Kongu, co spotkało się z otwartą krytyką ze strony władz Państwa Środka. Moment ten jest szczególnie wrażliwy biorąc pod uwagę ostatnie zapowiedzi sugerujące, że przygotowanie wstępnego porozumienia jest już na ostatniej prostej. To stanowi dziś wsparcie dla walut defensywnych. Po wczorajszej aprecjacji dolara, dzisiaj kurs USDJPY cofa się poniżej 109.50, oddając tym samym najwyższe poziomy, jakie osiągnął od maja tego roku. Wśród głównych walut najsłabszy jest dzisiaj natomiast dolar australijski. Walucie tej ciąży nie tylko kolejne pogorszenie relacji pomiędzy dwiema największymi gospodarkami świata, ale także słabsze dane z kraju dotyczące nakładów inwestycyjnych w III kwartale.

Emocje nadal widoczne są na Wyspach Brytyjskich. Tym razem jest to wynikiem najnowszej publikacji sondażu, z którego wynika, że w grudniowych wyborach Partia Konserwatystów może zdobyć największą parlamentarną przewagę od ponad trzech dekad. Ostatnio taki rezultat Konserwatyści odnotowali pod przywództwem Margaret Thatcher w 1987 roku. Agencja YouGov użyła tutaj metody, która okazała się najbardziej skuteczna w wyborach w 2017 roku, jednak zarówno one, jak i wcześniejsze referendum każą wziąć pewną poprawkę na rzeczywisty rozkład poparcia. Jeżeli jednak okazałoby się, że oczekiwania te są słuszne, a Boris Johnson zdobyłby przewagę 68 mandatów, dawałoby mu to większe pole do elastyczności w rozmowach z przedstawicielami Unii Europejskiej. To zwiększa szanse na zrealizowanie procedury Brexitu z końcem stycznia, w sposób zapewniający dalszą współpracę pomiędzy Wielką Brytanią a UE. Doniesienia te przełożyły się na umocnienie kabla. Para GBPUSD nie zdołała jednak wybić się powyżej ostatnich szczytów w strefie

1.2970 - 1.3000 i nadal porusza się w wąskim zakresie, w którym znalazła się w połowie października.