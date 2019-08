Analiza poranna - Kwestie handlowe targają rynkiem

Decyzja amerykańskiej administracji o przyznaniu Chinom statusu manipulatora na rynku walutowym przełożyła się na przyspieszenie wyprzedaży bardziej ryzykownych aktywów. Inwestorzy przestraszyli się bowiem dalszej eskalacji konfliktu handlowego. Wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się blisko 3% spadkami, a w trakcie sesji azjatyckiej notowania kontraktu terminowego na S&P 500 spadły poniżej 2800 pkt., podczas gdy złoto dobiło do 1470 USD za uncję. Na rynku USDJPY notowania spadły na nowe tegoroczne minima w okolicy 105.50. W ostatnich godzinach sentyment uległ jednak odwróceniu po tym jak agencja Bloomberg zaraportowała, że deprecjacja chińskiego juana nie jest efektem czynników wewnętrznych tylko inwestorów zagranicznych, a krajowe władze monetarne tylko starają się stabilizować sytuację na rynku walutowym. Ludowy Bank Chin ustalił kurs referencyjny poniżej kluczowego poziomu 7.0 na rynku USDCNH, co było poniżej oczekiwań. Daje to nadzieję na lekkie uspokojenie obaw związanych z konfliktem handlowym,

co sprzyja odreagowaniu wcześniejszych spadków. Jest bowiem dowodem, że strona chińska nie dąży obecnie do dalszej eskalacji sporu. Sentyment pozostaje jednak niezmiernie wrażliwy i podatny na jakiekolwiek doniesienia dotyczące dalszego rozwoju konfliktu handlowego.