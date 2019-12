Analiza poranna - Rynki szukają paliwa do dalszych wzrostów

Wśród głównych walut na wartości traci dzisiaj funt. Tym razem źródła deprecjacji doszukiwać się można w zapowiedziach Borisa Johnsona, które wskazują na to, że na forum ekonomicznym w Davos nie pojawi się żaden członek jego Gabinetu. Funtowi nie pomagają nawet podwyżki oceny zdolności kredytowej, na które zdecydowały się agencje ratingowe Fitch i S&P. Nieznacznie w dół porusza się także główna para. EURUSD zszedł dziś poniżej poziomu 1.1140. Na dolara wpływać mogą rozstrzygnięcia dotyczące procedury impeachmentu Donalda Trumpa. Dzisiaj w tej sprawie głosować mają członkowie Izby Reprezentantów. W kolejnym kroku sprawie przyglądać się będą Senatorzy i zgodnie z oczekiwaniami właśnie w tej izbie proces zostanie zatrzymany ze względu na przewagę Republikanów. Większej zmienności w przypadku franka szwajcarskiego nie wzbudziły dzisiejsze słowa Thomasa Jordana, który stwierdził, że nie można wykluczyć kolejnych obniżek stóp procentowych, chociaż obecnie nie jest odpowiedni czas na taki krok. To podsyca dalszą

dyskusję odnośnie szkodliwości ujemnych stóp procentowych dla gospodarki. Z drugiej strony tej debaty znajduje się oczywiście sektor bankowy, który wymieniany jest wśród głównych poszkodowanych takiej sytuacji. Na rynkach wschodzących szczególnie słabo radzi sobie lira turecka. Ta w stosunku do dolara jest najsłabsza od dwóch miesięcy. Do tego przykłada się zatwierdzenie przez amerykański Senat ustawy wzywającej prezydenta do nałożenia kolejnych sankcji na tej kraj, a także wstrzymania sprzedaży myśliwców F-35. To kolejne już podsycenie ciągnącego się konfliktu pomiędzy tymi krajami.