Analiza poranna - To tylko lekka zadyszka?

O ile podczas wtorkowej sesji sentyment wobec bardziej ryzykownych aktywów uległ pogorszeniu, to jednak początek środowego handlu sugeruje, że skala przeceny nie powinna być głęboka. Indeksy giełdowe znalazły się pod presją w wyniku ponownego eskalowania konfliktu handlowego przez amerykańskiego prezydenta, tym razem na linii z Unią Europejską, którą oskarżył on o subsydiowanie europejskiego Airbusa. Dodatkowo Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozy globalnego wzrostu gospodarczego na 2019 rok z 3.5% do 3.3% r/r, co jest najniższym poziomem od dekady. Siła tych dwóch argumentów nie wydaje się na tyle duża aby wytrącić inwestorów z nastrojów w jakich znajdują się od początku roku. Protekcjonistyczne zapędy Donalda Trumpa nie są żadną nowością, a uwzględniając ryzyko silniejszego hamowania gospodarczego raczej po raz drugi nie zdecyduje się na tak zdecydowany konflikt jak z Chinami, który zmierza już ku końcowi. W najbliższych dniach możemy poznać datę spotkania przywódców USA i Chin w celu podpisania

nowej umowy handlowej. Jeśli chodzi o rewizję w dół szacunków MFW, to trzeba mieć świadomość, że tak duże instytucje dokonują zmian prognoz z dużym opóźnieniem do warunków gospodarczych. O ile pół roku temu ryzyka związane z wojną handlową wydawały się ogromne, to obecnie rozwój wypadków na linii USA-Chiny stwarza ryzyka w górę dla sytuacji gospodarczej w drugiej połowie 2019 roku. Inwestorzy powinni mieć tego świadomość, dlatego też nadarzające się przeceny mogą być wykorzystywane do zwiększania zaangażowania w rynek akcyjny.