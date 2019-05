Analiza poranna - Trump znowu zatrząsnął rynkiem

Zdecydowana większość komunikatów jakie napływały w trakcie ostatnich tygodni w kontekście prowadzonych rozmów handlowych z Chinami wskazywała na relatywnie bliską perspektywę podpisania nowej umowy. Strony wskazywały, że najważniejsze kwestie zostały już wypracowane, a doprecyzowywane są obecnie tylko szczegóły. W poprzednim tygodniu rynek spekulował, że negocjacje miałyby się zakończyć w najbliższych dniach, a na początku czerwca miałoby dojść do spotkania Trumpa z Xi w celu podpisania umowy. Weekendowe tweety amerykańskiego prezydenta mogą przekreślać taki scenariusz. Donald Trump wychwalił bowiem skutki sprowadzony już ceł i zapowiedział, że od piątku podniesie cła na import dóbr o wartości 200 mld z 10 do 25% dolarów, a w niedalekiej przeszłości wszystkie dobra importowane do USA będą objęte 25% taryfami. Jego zdaniem działania te mają niewielki wpływ na amerykańską gospodarkę i głównie uderzają w Chiny. W kontekście prowadzonych rozmów handlowcach podkreślił, że jego zdaniem mają one zbyt wolny

przebieg. Trump zagrał vabank stawiając ponownie pod ścianą stronę chińską, która w tym tygodniu miała przybyć do Waszyngtonu aby finalizować rozmowy. Pojawia się pytanie czy Trump swoimi tweetami chciał wywrzeć presję w celu zintensyfikowania rozmów czy też faktycznie będziemy mieli do czynienia w kolejną falą wojny handlowej. Kontynuacja rozmów wisi na włosku, co przełożyło się zdecydowany wzrost awersji do ryzyka. Pod największą presją znajdują się chińskie aktywa, gdzie akcje przeceniane są o blisko 6%. Europejskie parkiety otwierają się na 2% minusach, a Dax cofnął się poniżej 12200 pkt., co jest najniższym poziomem od połowy kwietnia. Podobnej skali spadki obserwowane są na notowaniach kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy, co w przypadku S&P oznacza cofnięcie poniżej 2900 pkt. Obecnie piłka znajduje się po stronie chińskiej i decyzja o kontynuacji lub zawieszeniu rozmów będzie najbardziej istotna z rynkowego punktu widzenia w najbliższych godzinach.