Analiza poranna - Uciekające porozumienie

Po wczorajszym odbiciu amerykańskich indeksów niedługo niewiele zostanie, gdyż przebieg sesji azjatyckiej przynosi wzrost awersji do ryzyka po tym jak w chińskich mediach pojawiły się informacje odnośnie niechęci ze strony tamtejszych władz do kontynuowania rozmów handlowych ze Stanami Zjednoczonymi. Kontrakt terminowy na S&P osunął się w kierunku 2870 pkt., natomiast niemiecki Dax wciąż pozostaje blisko wczorajszych maksimów znajdujących się powyżej 12200 pkt. Jeśli tak faktycznie będzie i zaplanowany w końcówce czerwca szczyt G20 nie przyniesie przełomu podczas spotkania prezydentów USA i Chin wówczas dalsze rozmowy rozciągnąć się mogą nawet do końca roku. W tym scenariuszu Donald Trump zapewne zdecyduje się na oclenie wszystkich dóbr importowanych z China 25% stawką, co uderzy w aktywność gospodarczą i ponownie zrodzi obawy o spowolnienie koniunktury na świecie. Ta dość niepokojąca perspektywa powinna ograniczać przestrzeń do wzrostów indeksów giełdowych pomimo, że decyzja ws. ceł na import samochodów do

USA zostanie odwleczona o 6 miesięcy.