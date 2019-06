Analiza poranna - W oczekiwaniu na Fed

Poniedziałek rozpoczyna się w spokojnych nastrojach i taka może okazać się cała pierwsza połowa tygodnia, gdyż przed środowym posiedzeniem Fed może być trudno o wygenerowanie silniejszego impulsu na rynku. Zdecydowanie najważniejszym wydarzeniem tego tygodnia, niosącym ze sobą duże implikacje dla rynków finansowych, będzie komunikat po posiedzeniu, publikacja najnowszych projekcji poszczególnych członków FOMC oraz zaplanowana 30 minut później konferencja prasowa. Od poprzedniego posiedzenia z początku maja, na którym Jerom Powell wybrzmiał relatywnie jastrzębio, rynek w związku z obawami dotyczącymi negatywnego przełożenia wojny handlowej wycenił praktycznie trzy obniżki stóp w perspektywie do końca roku. Tak więc jeśli w środę złagodzi on przekaz i przyzna, że cięcie stóp jest w najbliższym czasie możliwe będzie to musiało zaciążyć na notowaniach USD oraz zachęcić do kupowania inwestorów na Wall Street. Jeśli nie, to wyleje on kubeł zimnej wody na głowy tych, którzy spodziewają się cięcia stóp już w lipcu,

co z kolei byłoby solidnym pozytywnym impulsem dla amerykańskiej waluty oraz negatywnym dla cen akcji. W oczekiwaniu na rozstrzygnięcie tej kwestii notowania dolara mogą się stabilizować, choć w piątek po lepszych od oczekiwań majowych danych o sprzedaży detalicznej oraz produkcji przemysłowej amerykańska waluta zdecydowanie zyskała na wartości, gdyż solidne odczyty z realnej gospodarki mogą zmniejszać skłonność bankierów centralnych do łagodzenia przekazu. Rynek wycenia już bardzo dużo i trudno będzie z związku z tym o gołębią niespodziankę. Rodzi to również ryzyko jastrzębiego odbioru posiedzenia, jeśli szanse na obniżki stóp nie zostaną wprost zakomunikowane.