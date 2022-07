Chorwacja krok bliżej strefy euro. "Reformy utorowały drogę do przyjęcia wspólnej waluty"

PE 539 głosami za, przy 45 głosach przeciw i 48 wstrzymującymi się, przyjął we wtorek raport eurodeputowanego Siegfrieda Muresana z EPL stwierdzający, że Chorwacja spełnia wszystkie kryteria przyjęcia euro 1 stycznia przyszłego roku.

W dokumencie wskazano, że pomimo pandemii COVID-19, wysokiej inflacji i inwazji Rosji na Ukrainę, Chorwacja nadal jest gotowa do przyjęcia euro.

Chorwacja bliżej strefy euro

Europosłowie stwierdzili również, że Chorwacja już teraz ma wyższy poziom konwergencji cenowej ze strefą euro w porównaniu z innymi państwami członkowskimi, które nie mają wspólnej waluty. Niemniej jednak PE oczekuje nieustannych wysiłków rządu chorwackiego w celu zapewnienia dalszej konwergencji cen oraz zagwarantowania, że wprowadzenie euro nie doprowadzi do sztucznego wzrostu cen.

- Reformy podjęte przez chorwacki rząd w ostatnich latach wzmocniły gospodarkę i utorowały drogę do przyjęcia przez Chorwację wspólnej waluty. Oczywiste jest, że wejście do strefy euro to właściwa decyzja dla kraju, jego przedsiębiorstw i obywateli, a także różnych sektorów gospodarki, takich jak turystyka - powiedział rumuński europoseł Muresan, który był sprawozdawcą projektu.