Cinkciarz utworzy bank? KNF ucina spekulacje

"Cinkciarz.pl ani powiązane z nim podmioty nie występowały do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o zezwolenie na utworzenie banku krajowego, a tym samym KNF nie prowadzi postępowań, w wyniku których takie zezwolenie mogłoby zostać wydane . Sugerowanie przez Cinkciarz.pl uzyskania licencji bankowej w możliwie najkrótszym czasie w sytuacji, kiedy proces ten nie został nawet rozpoczęty, może wprowadzać odbiorców w błąd" - wskazała KNF w wydanym w środę komunikacie.

Cinkciarz chce zmienić się w spółkę akcyjną

Komunikat KNF to reakcja na wtorkową zapowiedź firmy Cinkciarz.pl, w której poinformowała ona, że przekształci się w spółkę akcyjną, a niezbędne do tego dokumenty "są w trakcie przygotowywania".

Zobacz także: Wybory w USA. Zapytali Niemców o Trumpa. "Jest nie do zniesienia"

Cinkciarz.pl zapowiedział też, że złoży wniosek o licencję bankową na terenie UE, co - jak wskazano - umożliwi mu wprowadzenie pełnej gamy usług bankowych . Firma zapewniła też, że po uzyskaniu licencji bankowej, wszystkie środki jej klientów będą objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, "co zagwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa".

Jak zaznaczono w komunikacie KNF, powodzenie tego procesu uzależnione jest od oceny przez Komisję szeregu przesłanek ustawowych związanych zarówno z założycielem, jak i tworzonym przez niego bankiem. Komisja dokonuje m.in. wszechstronnej oceny założyciela, w tym w odniesieniu do jego sytuacji finansowej i planów biznesowych oraz "odpowiedniości w zakresie reputacji i zdolności do zapewnienia ostrożnego i stabilnego zarządzania działalnością bankową na rynku".

Komisja wskazała, że na utworzonym banku spoczywa też ustawowy obowiązek wnoszenia składek na rzecz BFG, a powstaje on z dniem rozpoczęcia działalności przez bank.

Cinkciar pozywa banki

W październiku Cinkciarz.pl i jego spółki zależne (Conotoxia sp. z o.o. i Conotoxia Ltd.) zapowiedziały pozwy przeciwko bankom: BPS, BOŚ, Credit Agricole, ING, Millenium, Getin Bank, mBank, Citibank i SGB. Kantor przekonuje, że banki te odmówiły mu dostępu do ich platform walutowych, przez co uniemożliwiły zawieranie transakcji wymiany walut z nimi i zarzuca im "zmowę bankową".