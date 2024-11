Co się dzieje na rynkach węgla? Widać zmiany w Europie

Jak podaje portal WNP, w październiku 2024 roku rynki spot węgla wysokoenergetycznego zyskały na wartości . Indeks tygodniowy CIF ARA dla NAR 6 000 kcal/kg wzrósł do 119,90 dol/t, co oznacza wzrost o 0,91 proc.

Wzrosty te były wspierane przez wyższe ceny gazu w Europie, wynikające z obaw o podaż LNG z Bliskiego Wschodu oraz niepewność co do tranzytu gazu przez Ukrainę .

Wzrosty na rynku europejskim

Produkcja i eksport w Azji

Indie zwiększyły produkcję węgla o 5,85 proc. w pierwszej połowie roku podatkowego 2024-2025. Indonezja wyeksportowała 320,07 mln ton węgla, co oznacza wzrost o 23 proc. rok do roku. Najwięcej węgla trafiło do Chin i Indii.