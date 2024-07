Cyfrowy złoty. Jasna deklaracja NBP

CBDC – co to takiego?

Rezygnacja z fizycznej formy pieniądza w obiegu i wprowadzenie jedynie pieniądza cyfrowego to postulat, który wysuwają ekonomiści na całym świecie. Wiąże się on z pojęciem CBDC. Co to takiego? To skrót od anglojęzycznego wyrażenia "Central bank digital currency", inaczej cyfrowa waluta banku centralnego lub pieniądz cyfrowy banku centralnego.