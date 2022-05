Dochód podstawowy dla każdego? "Nie jesteśmy leniwi"

- Z naszego badania wynika to, że Polacy są pewni tego, że by pracowali. Pomysł na kwotę 1300 zł, która nie jest wysoka, zakłada to, że taka kwota daje podstawowe utrzymanie, daje możliwość utrzymania się przy życiu, ale nie daje komfortu, więc nie zniechęca do podejmowania pracy. Można przypuszczać, że taka kwota nie dezaktywizowałaby - powiedziała w programie "Money. To się Liczy" Paula Kukołowicz, analityk PIE. - Wynika to z doświadczeń PRL-owskich. Nie jest to poprawny wniosek, ponieważ z różnych danych wynika, że Polacy bardzo dużo pracują. Aktywność zawodowa od czasów pandemii mocno wzrosła, pracujemy więcej, niż przeciętni Europejczycy, nie jesteśmy leniwi - dodała.